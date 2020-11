Maroc : Harley Davidson envisagerait un retrait du marché

L'Américain Harley Davidson pourrait quitter le Maroc, entre autres pays de la région, pour mieux se recentrer sur les marchés «qui comptent». Son concessionnaire à Casablanca est fermé pour l’heure et d’ici la fin de ce trimestre en cours, la marque légendaire se retirerait également du Liban, du Bahreïn et d’Oman parmi 40 pays, selon des informations obtenues par Le Matin.

Contactée par le quotidien, l’enseigne américaine n’a ni infirmé ni confirmé son retrait. Elle n’a, par ailleurs, pas réagi à la question de l’entretien et de la réparation de son parc au Maroc.

Selon le plan «Rewire», la marque envisage de se centrer surtout sur 50 marchés, «principalement en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de la région Asie-Pacifique», tandis que «le Moyen-Orient et Afrique ne figurent pas dans les nouvelles orientations stratégiques». Ce plan devra ainsi «éliminer la duplication, les inefficacités et la complexité dans tous les domaines et fonctions», a encore fait savoir Le Matin.

Dans le cadre du même plan, «une gamme de motos affinée et le lancement de produits à fort impact sont également prévus», en plus d’une «réduction du nombre de modèles d’environ 30%».

Depuis le début des trois premiers trimestres de l’année 2020, le chiffre d’affaires de Harley Davidson a baissé de 22,41%, soit une chute de 4,3 milliards à 3,34 milliards de dollars. Son résultat est par ailleurs passé «de 409,9 à 97,5 millions de dollars, soit une chute de 76,2%», rapporte le média.

Les neuf premiers mois de l’année courante ont également été marqués par une baisse au niveau des ventes mondiales, avec un chiffre de 146 772 contre 179 321 modèles vendus il y a un an, ce qui équivaut à une baisse de 18,2%.