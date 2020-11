Nador : Equipement des structures sanitaires pour la prise en charge des patients covid+

La délégation provinciale de la Santé à Nador a annoncé, lundi, l'intensification de son action pour faire face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, la délégation provinciale informe sur la prise d’un ensemble de mesures, dont le déploiement de six centres de santé de référence équipés des moyens requis pour l’identification des cas contacts à travers le test PCR, et la prise en charge des patients contaminés.

Il s’agit des centres de santé urbains Al Masjid, Al Omarane, Taouima, Zaio, Beni Ensar et Bni Oukil Oulad M’hnad.

La délégation de la santé, ajoute le communiqué, a doté aussi tous les centres de santé de la province des moyens nécessaires pour la réalisation de tests rapides de dépistage au profit des catégories vulnérables (personnes âgées de 65 ans et plus, les diabétiques, hypertension artérielle, …), et ce dans l’objectif de leur assurer un traitement précoce.

Les mesures prises portent aussi sur le déploiement et l’équipement d’une unité spéciale pour les urgences respiratoires au sein de l’hôpital provincial Hassani afin de recevoir et prendre en charge (dépistage et traitement) les cas urgents susceptibles d’êtres infectés par le coronavirus.

Il a été également procédé au renforcement du staff médical en charge du traitement et du suivi des patients infectés à la Covid-19 au niveau du service de confinement sanitaire et du service de réanimation et de soins intensifs.

Par ailleurs, la délégation provinciale de la santé invite les citoyens à respecter les mesures préventives préconisées par les autorités sanitaires (port du masque, distanciation sociale, hygiène des mains, …) pour endiguer la propagation du virus, conclut la même source.