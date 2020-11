Des mesures préventives à Ouazzane pour contenir la propagation du Covid-19

Une série de mesures préventives ont été mises en place à Ouezzane, à partir du dimanche 8 novembre à 18h pour une durée de deux semaines, et ce afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette décision intervient à la lumière du suivi quotidien de la situation épidémiologique au niveau de la préfecture de la province d'Ouezzane, marquée actuellement par une augmentation exponentielle des cas positifs au coronavirus, a indiqué le pachalik d'Ouezzane dans un communique.

La décision a également été prise conformément aux recommandations qui ont sanctionné les réunions du comité provincial de veille et du comité local, tenues samedi et dédiées à l’application d’une série de mesures préventives pour faire face à l’aggravation de la situation épidémiologique à Ouezzane, a précisé la même source.

Il s’agit de la fermeture du marché de gros des fruits et légumes à 14h, du marché municipal et les marchés de proximité à 15h, des commerces à 19h et des cafés à 20h.

Ces mesures portent également sur la fermeture des restaurants à 22h, l’interdiction de tout type de rassemblements dans les espaces publics, l’interdiction de l’accès aux jardins, parcs et espaces publics à partir de 18h, ainsi que l’interdiction des fêtes, des cérémonies de mariage, des funérailles et des rassemblements familiaux, a fait savoir le communiqué, mettant l’accent sur l’application stricte de la loi contre les contrevenants.

Les autorités locales de Ouezzane ont affirmé que ces mesures resteront en vigueur tout au long des 15 jours, avec la possibilité de prolongation de cette durée, selon l’évolution de la situation épidémiologique et son évaluation par le comité provincial de veille.