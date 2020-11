CAN 2021 : Zakaria Aboukhlal autorisé par la FIFA à porter le maillot des Lions de l'Atlas

Zakaria Aboukhlal a été convoqué par le sélectionneur national Vahid Halilhodžić pour les matchs du 13 et 17 novembre. / Ph. FRMF

L’attaquant néerlando-marocain Zakaria Aboukhlal, évoluant au sein du club néerlandais AZ Alkmaar, portera finalement le maillot de l’équipe nationale.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, ce lundi, avoir reçu une correspondance de la Fédération Internationale de Football (FIFA) comprenant l’acceptation de la demande formulée par la FRMF au sujet de la participation du joueur en sélections nationales marocaines à la place de leurs homologues néerlandaises.

Un feu vert en application des dernières décisions relatives au statut du joueur et du changement de la nationalité sportive, poursuit la FRMF dans son communiqué.

Zakaria Aboukhlal a été, en effet, convoqué par le sélectionneur Vahid Halilhodžić pour les 3e et 4e journées des éliminatoires (groupe E) de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (CAN), prévues le 13 novembre au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca (20H00) et le 17 novembre, à Douala au Cameroun.

Né aux Pays-Bas le 18 février 2000, d'un père libyen et d'une mère marocaine, Zakaria Aboukhlal a évolué, depuis 2016, avec des catégories de jeunes de la sélection néerlandaise.