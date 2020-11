De l’Amérique au Maroc : Sur les traces du dinosaure à bec de canard, Ajnabia odysseus

Un dinosaure ayant vécu autrefois au Maroc aurait traversé les océans pour se rendre sur le continent africain. Les restes de cette espèce de hadrosauridés, dinosaures à bec de canard, ont été retrouvés dans les mines de l'Office chérifien des Phosphates à Sidi Chennan, dans la province de Khouribga.

«La découverte du nouveau fossile dans une mine à quelques heures de Casablanca était à peu près la dernière chose au monde à laquelle on pouvait s'attendre», a déclaré l'auteur principal de l’étude annonçant cette découverte, le Dr Nicholas Longrich, paléontologue au Milner Center for Evolution de l'Université de Bath. «C'était complètement inattendu, comme trouver un kangourou en Écosse. L'Afrique était complètement isolée par l'eau, alors comment y sont-ils arrivés ?», s'est-il interrogé.

L'espèce nouvellement découverte, baptisée Ajnabia Odysseus, vivait il y a quelque 66 millions d'années à l'époque maastrichtienne de la fin du Crétacé. Ce dinosaure herbivore, mesurait 3 mètres de long et évoluait en Amérique du Nord avant d'immigrer en Amérique du Sud, en Asie et en Europe.

Une migration par voie maritime

Toutefois, c'est la première fois que des fossiles de ce dinosaure sont découverts en Afrique. Selon les scientifiques, il aurait été impossible, il y a 66 millions d'années, pour cet animal de marcher vers le continent. De ce fait, Ajnabia Odysseus aurait nagé en direction de l'Afrique.

«Ces dinosaures ont évolué longtemps après la séparation des continents, et nous n'avons aucune preuve de l’existence à l’époque d’un pont terrestre», a déclaré Nicholas Longrich. «La géologie nous dit que l'Afrique était isolée par les océans. Si c'est le cas, le seul moyen de s'y rendre était par voie d'eau. Pour autant que je sache, nous sommes les premiers à proposer l'hypothèse de traversées océaniques pour les dinosaures», a-t-il ajouté.

La raison pour laquelle le dinosaure est comparé à un canard est le fait qu'il s'agissait probablement d'un nageur avec une grande queue et des jambes puissantes. On pense qu'ils auraient traversé des centaines de kilomètres d'eau «soit en rafting, en flottant ou en nageant», pour atteindre l'Afrique du Nord.

Our new duckbill, Ajnabia odysseus, just out in Cretaceous Research. It's the first known from Africa- and suggests that duckbills dispersed over water to colonize Europe, then Africa. Also a teeny tiny animal- about the size of a pony. https://t.co/USy555fP1Y pic.twitter.com/HuG1eYVJ8j