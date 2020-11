Bouaida qualifie le RNI de «Colombe boiteuse» et le congrès extraordinaire de «farce»

L’ancien président de la région Guelmim-Oued Noun Abderrahim Bouaida a critiqué, dimanche, la tenue par visioconférence, d’un congrès extraordinaire du RNI qui a permis la modification des statuts du parti. Samedi, à l’issue de ce rendez-vous, les RNIstes ont ainsi décidé, entre autres, de prolonger les organes du parti jusqu'à six mois après les prochaines élections prévues en 2021.

Mais pour Abderrahim Bouaida, l'une des figures de proue de mouvement de redressement né au sein du RNI, ce rendez-vous a été «la farce de l’année». Sur sa page Facebook, l’universitaire a ainsi comparé le parti à du «plastique qu’on peut étendre à sa guise et non pas un parti avec des règles et une organisation».

Tout en comparant entre l’élection présidentielle américaine et le congrès extraordinaire du parti de la Colombe, il a considéré que «ce qui s'est passé au RNI est une preuve claire de l'échec de l'argent dans la conduite de la politique». «Tout le monde s’est précipité dans une course vers une Colombe boiteuse qui a perdu sa boussole. L'argent ne peut faire bon ménage avec la politique», fustige-t-il.

«Aujourd'hui, tous les sages du parti, silencieux ou exclus, doivent intervenir pour arrêter cette absurdité qui a fait de nous la risée de tous. Le congrès du parti d'aujourd'hui est une farce à tous égards. J'ai eu honte aujourd'hui en regardant l’élection américaine, tout en regardant en même temps la levée de mains et le vote au sein du RNI dans une scène dégoûtante qui nous offense tous et pas seulement le Rassemblement national des indépendants», conclut-il.

A rappeler que le président du parti a décidé, début octobre, de renvoyer le porte-parole du mouvement de redressement, Abderrahim Bouaida, ainsi que la parlementaire Wafae Bakkali, devant les commissions régionales de discipline et d'arbitrage du parti.