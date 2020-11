Caricatures du Prophète : La France a un «profond respect de l’islam», dit Le Drian au Caire

Après le «message de paix» porté par le président français lors de son passage du 31 octobre sur Al Jazeera, le chef de la diplomatie a pris le relais. Jean Yves Le Drian s’est rendu, hier, au Caire pour tenter d’apaiser la colère des musulmans suite à la republication des caricatures du prophète.

Sa visite au siège d’Al Azhar s’inscrit dans ce cadre-là. Un passage obligé, tant l’institution sunnite est réputée pour sa modération par rapport à l’Union internationale des oulémas musulmans proche du tandem Qatar-Turquie. En témoigne, d’ailleurs, les deux heures de discussions entre son président, l’imam Ahmed Al Tayeb, et Le Drian, au terme desquelles le ministre a «constaté de nombreux points de divergences» entre les deux parties.

Et pour cause, Al Azhar a réitéré dans un communiqué publié hier qu’«insulter le prophète est complètement inacceptable et nous poursuivrons quiconque manque de respect envers notre prophète devant les tribunaux internationaux». Une position qu’Al Tayeb a déjà exprimée en octobre en plein crise des caricatures.

Malgré ses «divergences», «le grand imam a proposé de travailler ensemble à cette convergence commune (...) car c'est ensemble que nous devons combattre le fanatisme», a souligné Le Drian lors d’un point de presse.

«J’ai rappelé et je rappelle ici le profond respect que nous avons pour l’islam», a dit le ministre français des Affaires étrangères. «Ce que nous combattons c’est le terrorisme, c’est le détournement de la religion, c’est l’extrémisme», a-t-il martelé.

En réaction à la campagne de boycott des produits français dans certains pays arabo-islamiques, Le Drain avait répliqué en affirmant, le 25 octobre à l’Assemblée nationale, que son gouvernement a lancé un «message de paix au monde musulman». «N’écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance. Ne nous laissons pas enfermer dans les outrances d’une minorité de manipulateurs», a-t-il ajouté en s’adressant aux musulmans.

Ce message de paix sera également porté par Le Drian lors de sa visite ce lundi 10 novembre à l’Institut Mohammed VI de formation des imams, des Morchidines et Morchidates, dans le royaume.

Pour rappel, le Maroc avait condamné la republication des caricatures du prophète Mohammed.