Blocage d'El Guerguerate : Le Polisario et son «armée» en état d'alerte générale

Le Front Polisario bat à nouveau le tambour de guerre au Sahara, au lendemain d’une résolution du Conseil de sécurité jugée favorable au Maroc et un blocage du poste-frontière El Guerguerate qui perdure.

Ainsi, le mouvement séparatiste a annoncé l’état d’alerte générale dans les rangs de son armée, appelant à la «mobilisation» et à la «vigilance». Dans une déclaration à l’agence de presse du Front, le «coordonnateur de l'état-major général de l'armée», Mohamed Ibrahim Biadillah a confirmé l’appel destiné à l’armée populaire sahraouie, lors d’une visite à l’Est du mur de sécurité près de Mijek. Cette déclaration fait suite au communiqué du Polisario, publié samedi, du secrétariat général du mouvement. Une réunion urgente destinée à «étudier les répercussions de la poursuite de l'occupation marocaine de sa violation de l'Accord militaire n° 1 et du cessez-le-feu».

Bien que ce soient ses éléments qui bloquent El Guerguerate, le mouvement de Brahim Ghali a expliqué cette décision par «la mobilisation des forces marocaines pour faire face aux civils sahraouis» au niveau du poste-frontière entre le Maroc et la Mauritanie, qu’il qualifie d’«illégal».

Le Maroc responsable de la provocation du Polisario

Le mouvement a dit «tenir le Royaume du Maroc comme responsable de ce qui peut résulter de cette situation dangereuse», en estimant que «le statu quo ne peut être surmonté que par la soumission du Maroc à la légitimité internationale». Un drôle d'ultimatum alors que l'ONU a maintes fois demandé au Polisario de cesser le blocage du passage d'El Guerguerate.

La situation à El Guerguerate a, par ailleurs, fait réagir le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf (Forstin). Tout en annonçant l’ouverture d’un «couloir humanitaire» pour permettre à des Mauritaniens bloqués à El Guerguerate de regagner leurs pays, Forstin a estimé que «les provocations, le sabotage et le blocage de la route n'ont rien donné» et que «le discours de victimisation qui chatouille les sentiments et implore la sympathie locale et internationale a été inutile».

«Le Polisario n’a rien gagné du blocage qui n’a pas affecté le Maroc. Cette démarche a impacté le Front, a retourné la communauté internationale contre lui, saboté ses plans et conduit à une colère du peuple mauritanien», estime ce rassemblement de sahraouis unionistes. En effet, l'opinion publique mauritanienne commençe à s'impatienter face à l'inaction de l'Etat et la hausse des prix des légumes suite au blocage d'El Guerguerate.