L’Espagne et Frontex négocient un renforcement sécuritaire sur la migration vers les Canaries

Le gouvernement espagnol est en pourparlers avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), pour relancer une opération conjointe et tenter d’arrêter l’arrivée d'embarcations de migrants aux îles Canaries. Les négociations, confirmées par des sources gouvernementales citées par El País, sont à un stade «très préliminaire», où les moyens aériens et maritimes qui seront utilisés à cette fin restent à définir. Il faudra également délimiter les zones d’intervention et le niveau de participation de pays voisins, comme le Sénégal ou la Mauritanie.

A défaut de préciser la mission, selon les sources consultées par le média espagnol, il s’agit de «reformuler l’opération Hera II à travers laquelle des navires et avions de plusieurs Etats membres ont été déployés en 2006 sur les côtes africaines, pour arrêter le départ d’embarcations et renvoyer les migrants à leur point de départ».

Après plus d’une décennie, depuis septembre 2019, une nouvelle activité migratoire a en effet été observée sur la route maritime menant aux îles Canaries. Jusqu’à présent cette année, «près de 13 000 arrivées ont été enregistrées et le rythme d’octobre – avec 5 328 entrées, le plus grand chiffre mensuel de l’histoire des îles – rappelle la crise de 2006», indique encore El País. Cette année-là, plus de 31 000 personnes sont arrivées dans l’archipel.

Cette reprise de mouvement migratoire vers les Canaries s’explique principalement par une «plus grande maîtrise par le Maroc des flux à destination du détroit et de la mer d’Alboran». D’autres facteurs, s’y ajoutent, comme «l’instabilité du Sahel, la crise économique liée à la pandémie du nouveau coronavirus et les restrictions aux frontières empêchant les migrants de prendre des routes terrestres vers d’autres points de départ méditerranéens», ajoute la même source.

Mercredi dernier, sept agents de Frontex ont entamé une mission auprès de la police canarienne, pour aider à identifier les migrants.