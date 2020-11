Maroc : L'ex-ambassadeur de Turquie décoré du Wissam alaouite de l’ordre de grand officier

L'ex-ambassadeur de Turquie au Maroc, Ethem Barkan Öz, s'est vu remettre à Ankara, le Wissam Alaouite de l'ordre de Grand Officier, qui lui a été décerné par le roi Mohammed VI au terme de sa mission diplomatique dans le pays.

La distinction royale a été remise au diplomate turc au cours d’une cérémonie, organisée jeudi dernier à la résidence du Maroc, dans le strict respect des mesures sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau, indique samedi un communiqué de l’ambassade du Maroc en Turquie.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités turques, notamment Yunus Demirer, directeur général des Affaires politiques bilatérales avec le Moyen-Orient et l’Afrique du nord au ministère turc des Affaires étrangères et l’ambassadrice directrice générale du département Afrique au même ministère, Nur Sagman.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, a souligné que la décoration est une reconnaissance de l’action distinguée du diplomate turc et de sa contribution au renforcement des relations bilatérales.

Il a également affirmé que cette distinction illustre les relations distinguées entre le Maroc et la Turquie qui remontent au XVIe siècle et reflète l’estime et la considération du Maroc envers la Turquie et son peuple frère.

Pour sa part, Ethem Barkan Öz a exprimé sa gratitude au roi Mohammed VI, ainsi que sa fierté de recevoir cette prestigieuse décoration et d’avoir occupé le poste d’ambassadeur de son pays au Maroc.