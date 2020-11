Covid-19 et vaccin contre la grippe saisonnière : Attention aux faux conseils !

Le 2 novembre, la vaccination contre la grippe saisonnière a démarré au Maroc, dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du nouveau coronavirus. Vu cette conjoncture inédite, le ministère de la Santé a rappelé que la co-circulation des virus grippal et SARS-CoV-2 n’est pas exclue dans le pays, d’où la mise en place d’«une couverture vaccinale antigrippale élevée chez les personnes à risque» revêt une «importance majeure».

C’est d’ailleurs pour cette raison que cette année, le vaccin grippal est «quadrivalent», avec une composition «adaptée annuellement, suivant la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)». La campagne, qui a pour slogan «Certains sont plus fragiles face à la grippe…Vaccinons-nous !… Protégeons-nous et nos proches !», cible ainsi les personnes à risque de complications graves, voire de décès liés à la grippe.

Ces cas sont souvent ceux «des femmes enceintes, des personnes souffrant d’affections chroniques (comme l’insuffisance rénale chronique, le diabète, les maladies cardiaques et infections pulmonaires chroniques…), des sujets âgés de 65 ans et plus ainsi que les enfants de moins de 5 ans».

La vaccination est aussi «fortement recommandée chez les professionnels de santé». Pour cause, elle permet la protection des individus, de l’entourage familial et professionnel, mais aussi la limitation de la transmission du virus grippal saisonnier aux patients admis dans les structures de santé.

De faux conseils au sujet de la covid-19 sur les réseaux sociaux

Dans ce contexte, certains conseils circulant sur les réseaux sociaux, relatifs aux vaccins antigrippe et contre la covid-19, peuvent aller à l'encontre des recommandations internationales. Il faut savoir en effet que les deux sont bien différenciés et que l’un ne peut être substitué à l’autre. Ceci signifie qu’en plus du Vaxigrip, la vaccination contre le SARS-CoV-2 sera nécessaire, une fois parachevés les tests et les validations des autorités sanitaires. «Actuellement, il n’y a aucune preuve que les vaccins existants protégeront contre la Covid-19», a affirmé l’OMS dans ce sens.

Pour les cas atteints de nouveau coronavirus, «être asymptomatique ou symptomatique non sévère ne sont pas des contre-indications» pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière, indiquent encore les médecins, insistant qu’«il ne faut pas rompre son isolement ou quarantaine pour aller se vacciner». Rien de justifie par ailleurs d’exiger un test PCR négatif avant la prescription d’un vaccin antigrippal.

#COVID19 #Grippe Certains conseils donnés concernant le vaccin contre la grippe et la covid19 ne reposent sur rien et ils sont à l'encontre des recommendations internationales. Réponses à des affirmations entendues et apparemment très répandues. Thread ?? — Epicure (@E_picure) November 7, 2020

Une autre idée reçue que les professionnels de la santé tente de déconstruire est celle avançant que «le vaccin antigrippal diminue l’immunité et favorise l’infection» à la covid-19. Contracter une grippe saisonnière pourrait même être un facteur de risque qui augmente l’exposition au SARS-CoV-2, puisque le virus grippal est connu pour diminuer généralement l’immunité et rendre ainsi le corps plus vulnérable à d’autres maladies respiratoires.

Si des tests supplémentaires doivent encore être menés par les scientifiques pour valider les premières données, une étude préliminaire publiée par MedRxiv conclue que le personnel hospitalier vacciné contre la grippe «s’est révélé moins positif à la Covid-19». Les chercheurs néerlandais du University Medical Center à Nijmegen (Pays-Bas) y suggèrent également qu’en cas d’infection au nouveau coronavirus, les sujets ayant déjà fait le vaccin antigrippe restent à un stade moins sévère.

Les contre-indications du vaccin contre la grippe saisonnière, elles, restent les mêmes cette année, à savoir une allergie antérieure à un vaccin similaire ou à l’une de ses composantes.