Architecture : Un hôtel et un restaurant de Marrakech distingués au prix de Versailles

Le prix Versailles dans la catégorie restaurants en Afrique et en Asie de l’Ouest est revenu au Ronsard, situé à Marrakech et conçu par Gil Dez. La ville ocre a été doublement primée, puisque l’hôtel The Oberoi, conçu par le cabinet de Patrick Collier, a remporté le prix spécial extérieur dans sa catégorie.

Les vainqueurs continentaux sont désormais en lice pour les titres du monde (Prix Versailles, Intérieur et Extérieur) pour l’édition 2020, dans les catégories boutiques et magasins, centres commerciaux, hôtels et restaurants, ont indiqué les organisateurs.

En tout, ces récompenses continentales ont été attribuées sur les base de 70 projets récents sélectionnés, «chacun d’eux témoignant d’une architecture et d’un design extraordinaires» et incarnant «l’expression vivante d’une synergie réussie entre l’économie et la culture», a souligné un communiqué.

Le Prix Versailles en France récompense les plus belles boutiques et magasins, centres commerciaux, hôtels et restaurants du monde. Les distinctions sont réparties sur six régions : Afrique et Asie occidentale, Amérique centrale, sud et Caraïbes, Amérique du Nord, Asie centrale et nord-est, Asie du Sud et Pacifique et Europe.

Les critères retenus englobent «l’innovation, la créativité, le reflet du patrimoine local, naturel et culturel, l’efficacité écologique, ainsi que les valeurs d’interaction sociale et de participation que l'ONU tient en haute estime», soulignent encore les organisateurs.

Les 16 septembre dernier, 24 projets dans le monde ont par ailleurs été annoncés comme finalistes du Prix Versailles 2020 dans les catégories aéroports, campus, gares voyageurs et sports.