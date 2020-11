Diaspo #167 : Hakima Ouamira, conductrice de bus et artiste peintre à Darmstadt

L'aînée de quatre frères et sœurs, fille d’un membre des Forces armées royales à la retraite, Hakima Ouamira a vécu loin de son village natal Larbaa Oukabli (province d’Azilal), mais sans jamais l’oublier. Arrivée jeune en Allemagne, elle s’est inspiré des ruelles de son enfance, de l’univers fascinant des souks et de la région de Béni Mellal, où elle a également vécu avec sa famille, pour faire ses premiers tableaux et assembler les couleurs.

Après avoir suivi ses études jusqu’au baccalauréat scientifique au Maroc, Hakima Ouamira a saisi la première opportunité qui lui a été proposée, pour découvrir un nouvel environnement social et culturel. «J’ai toujours aimé voyager avec mes parents, quand j’étais enfant. Je suis donc partie en Allemagne pour mon amour de la découverte et j’y ai travaillé en même temps en tant que baby-sitter, avec un visa qui n’était valide que pour une année», nous confie l’artiste peintre.

De la peinture comme loisir à l’art-thérapie

Hakima Ouamira montre un grand engouement pour apprendre tout ce qui lui est nouveau, à commencer par la langue et par une immersion dans la culture allemande. Mais ce n’est pas pour autant qu’il lui a été facile de chasser le mal du pays. Au cours des premiers mois, elle est en Allemagne mais «le cœur et l’esprit sont toujours au Maroc». Lorsqu’elle ne fait pas de baby-sitting, elle se trouve des occupations artistiques, qui lui permettent de s’évader, de renouer avec son pays natal. «J’ai décidé d’acheter de la peinture pour dessiner pendant mon temps libre et j’ai découvert que cela me procurait un réel épanouissement», se souvient-elle.

Hakima se confronte rapidement à des problèmes de santé, qui ont nécessité une longue convalescence. Entre la guérison et l’éloignement de sa famille, le dessin occupe la majeure partie de son temps. En dessinant les paysages de son enfance, «le poids de tous ces problèmes disparaissait». En autodidacte, elle améliore ses peintures jusqu’à se faire connaître dans l’art moderne abstrait local, en tant qu’initiatrice d’une technique particulière de lavage.

Ses proches la poussent à aller vers les professionnels de la scène artistique allemande, pour leur montrer ses travaux et échanger avec eux. C’est ainsi qu’une rencontre informelle change le cours de sa vie.

«Une amie m’a présentée une artiste peintre, qui enseignait depuis 14 ans les arts plastiques à l’université. Je lui ai montré mes dessins qu’elle a beaucoup appréciés. Elle était encore plus touchée qu’il s’agissait de créations d’une autodidacte, puis elle m’a encouragée à prendre des cours de dessin et ateliers auprès d’un collègue et un artiste.» Hakima Ouamira

Pour Hakima, le dessin et la peinture sont une thérapie. Grâce à ses progrès et aux observations de ses amis peintres, elle façonne encore plus son style et se consacre à l’art de manière professionnelle, à partir de 2008. Ses deux rencontres artistiques lui ont permis de participer à des expositions collectives et individuelles, avant de commencer à enseigner sa technique à l’Université populaire (Volkshochschule) de Darmstadt.

Une artiste conductrice de bus

Mais Hakima Ouarmira ne se consacre pas uniquement à l’enseignement artistique et à la peinture. Le matin, elle fait partie des très rares femmes au volant des bus de la ville de Darmstadt. L’après-midi, elle troque sa tenue de conductrice contre celle d’enseignante de dessin.

«C’est pour moi un sentiment de fierté car aujourd’hui, plus rien n’est impossible pour les femmes, y compris les métiers qui ont été exclusivement ou majoritairement masculins», confie-t-elle avec satisfaction. «Même au sein d’une société égalitaire, conduire un bus reste encore très peu accessible aux femmes. Mais les gens sont fiers de nous voir au volant et nous encouragent beaucoup. Nombre de passagers nous félicitent», indique-t-elle.

Enfant et amoureuse du voyage, Hakima s’est longtemps demandée pourquoi les femmes conduisaient très peu de moyens de transport en commun. «Lorsque j’étais petite, nous avions l’habitude de beaucoup voyager en autocars et je ne voyais que des hommes au volant. Il m’est resté à l’esprit que je devais un jour conduire un véhicule de transport en commun, que ce soit un avion, un train, un bus ou un taxi !», se souvient-elle.

En Allemagne, Hakima Ouamira est une grande usagère des lignes de bus. «Dans l’entreprise où je travaille, il y avait 240 conducteurs, dont 6 seulement étaient des femmes. Au fur et à mesure, je me suis trouvée naturellement, un jour, à postuler pour une formation et à être recrutée», nous confie-t-elle fièrement. Pour elle, ce travail permet d’innover différemment dans l’art plastique.

«Lorsqu’on consacre 8 heures par jour à conduire un bus, on a contact avec des personnes de différents horizons, de différentes cultures. On découvre les paysages urbains d’une autre manière, l’imaginaire créatif s’élargit. Contrairement à ce que l’on pense, ces deux métiers sont intimement liés car en s’ouvrant à des bagages socio-culturels variés, les barrières créatives s’effacent.» Hakima Ouamira

Dans cet univers éclectique, Hakima s’intègre, sans pour autant s’effacer. «Il faut concilier entre les deux, d’une part pour ne pas s’aliéner en oubliant d’où je viens et d’autres part, pour ne pas être détachée d’un tissu social qui nous a inclu et dont on fait partie intégrante», souligne-t-elle.

Un baptême artistique au Maroc

Loin d’être un obstacle, cette double-culture a ouvert à Hakima des espaces d’exposition professionnels en Allemagne, où l’originalité de ses techniques de dessin l’a distinguée. «L’association maroco-allemande pour la culture et l’intégration m’a facilité également cet accès», affirme l’artiste. «Je suis contente de l’intérêt des visiteurs pour mes travaux et l’échange est toujours instructif avec eux, car ils veulent en savoir plus», souligne-t-elle.

Son fils, âgé de 15 ans, a également intégré cette dynamique. «Lors de mon exposition tenue en 2014 à Düsseldorf, il a montré lui aussi ses tableaux et les fonds récoltés ont été envoyés à une association pour les enfants en situation de handicap, à Casablanca», se rappelle-t-elle.

Si les expositions individuelles contribuent grandement à montrer de larges aspects du travail artistique d’un peintre, Hakima apprécie également les évènements collectifs, qui permettent de «créer une synergie avec l’ensemble des artistes et d’apprendre beaucoup des diverses écoles artistiques».

C’est dans ce cadre que ses travaux sont montrés pour la première fois au Maroc, à travers «Le Mur», où ses oeuvres seront dévoilés dès le 9 novembre à l’Espace Rivages de Rabat, avec ceux de son collègue Mohammed Ouammi. «Ma grande fierté est de participer à une rencontre artistique dans mon pays d’origine, ce qui me permet de renforcer les liens et de ‘revenir à la maison’ autrement», confie-t-elle, à deux jours du vernissage.