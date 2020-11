Maroc : Pour relancer l'économie, le CESE propose la limitation des importations

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) préconise, dans une étude publiée jeudi, la limitation des importations pour une relance économique nationale à court terme (2021-2022).

Dans cette étude relative aux impacts sanitaires, économiques et sociaux de la covid-19, le CESE estime qu'il est nécessaire de limiter les importations afin de garantir la relance économique et de réduire le transfert de devises à l'étranger.

Le Conseil a, à cet effet, recommandé la substitution de certains produits importés par des produits locaux, à travers des incitations financières et fiscales et un appui technique, sur une période de deux à trois ans, au profit des entreprises nationales qui investissent dans de nouveaux produits.

Le CESE appelle également à mener une campagne de communication pour promouvoir la marque Made in Morocco et consommer marocain, à travers tous les canaux disponibles (médias traditionnels, Internet et réseaux sociaux, affichage dans les supermarchés, etc.).

Cet effort promotionnel, note l'étude, peut être soutenu par le développement d'un label pour la qualité et le respect du consommateur et de l'environnement à même de favoriser l'achat de produits à vocation nationale.

Cette étude réalisée par le CESE s'inscrit dans le cadre d'une double dynamique, marquée par la nécessité de faire face à la crise sanitaire et ses répercussions d'une part, et de la nécessité de mettre en place un modèle de développement renouvelé pour le Maroc d'autre part.