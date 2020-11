Maroc : Le CESE recommande la création d'un fonds permanent contre les crises

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) recommande, dans une étude publiée jeudi, la création d'un fonds permanent pour faire face aux crises majeures.

A travers des mécanismes permanents d'assurance, ce fonds permettra à l'Etat de mutualiser les risques et d'atténuer les effets sur les entreprises, estime le CESE dans cette étude qui porte sur «Les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus covid-19 et leviers d'actions envisageables».

Ainsi, le Conseil préconise de financer ce fonds sur le long terme à travers différents mécanismes, notamment la fiscalisation du capital non productif et l'affectation d'un pourcentage des recettes générales et ce, selon le taux de croissance réalisé. Il appelle également à une gestion appropriée dudit fonds via des réglementations déterminées.

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'une double dynamique, marquée par la nécessité de faire face à la crise sanitaire et ses répercussions d'une part, et de la nécessité de mettre en place un modèle de développement renouvelé pour le Maroc d'autre part.