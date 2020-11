Belgique : Le marché wallon du logement discrimine les candidatures marocaines

Les candidats à la location portant un nom à consonance marocaine sont moins à la visite d’un bien que ceux avec des noms à consonance belge, selon une étude publiée vendredi, menée par le sociologue Pieter-Paul Verhaeghe à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Cette discrimination ethnique s’aggrave à Mons et à Namur, mais s’observe moins à Charleroi et Liège.

Les propriétaires privés restent plus discriminatoires que les agents immobiliers, ajoute encore cette étude, reprise par l’agence de presse Belga. «Contrairement à Bruxelles et à la Flandre, les connaissances au sujet de la discrimination sur le marché locatif en Région wallonne sont assez réduites», indique la même source. Dans le cadre de cette recherche, le professeur Verhaeghe a effectué 1 109 tests de correspondance auprès d’agences immobilières à Liège, Namur, Mons et Charleroi, l’année dernière.

Ses résultats montrent que les candidats qui ont un nom à consonance marocaine sont discriminés dans 28% des cas en Wallonie. «Pas moins de 43% des propriétaires privés se sont rendus coupables de discrimination, contre 20% des agents immobiliers. Le niveau de discrimination ethnique le plus élevé a été observé sur le marché du logement locatif de Mons (64%), suivi de Namur (39%), de Charleroi (15%) et de Liège (8%)», indique l’étude.

Pieter-Paul Verhaeghe estime par ailleurs qu’«une recherche devrait également être effectuée sur la discrimination fondée sur le handicap, la source des revenus et d’autres origines ethniques, ainsi que lors des phases ultérieures du processus de location».