Affaire Munir El Haddadi: Le TAS rejette l’appel de la Fédération marocaine de football

Le Tribunal Arbitral du Sport a rendu, ce vendredi 6 novembre, sa décision dans la procédure d'arbitrage entre le joueur Munir El Haddadi et la Fédération royale marocaine de Football (FRMF), d’une part, et la FIFA et la Fédération espagnole de football, d’autre part.

«L’appel a été rejeté par le TAS et la décision rendue par la FIFA a été confirmée (…) Compte tenu de l’urgence, la Formation arbitrale a rendu sa décision sans les motifs, qui seront communiqués ultérieurement»», indique l’instance dans un communiqué.

En effet le 8 octobre, la FIFA a opposé son véto à la participation de l’attaquant du FC Séville sous les couleurs des Lions de l’Atlas. La Fédération marocaine avait alors attribué ce refus à la participation d’El Haddadi avec la catégorie des moins de 21 ans notamment lors de trois matchs avec la sélection espagnole U21 alors qu’il avait deux mois de plus, et non à cause du quart d’heure que Munir a joué sous les couleurs de la Roja A. C’était, pour mémoire, le 8 septembre 2014 face à la Macédoine, un match qualificatif pour l’Euro 2016. La FRMF a annoncé aussitôt qu’il fera appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport.



Le TAS précise aujourd’hui que la procédure «a été conduite de manière accélérée à la demande des parties, afin que la décision finale puisse être rendue avant les prochains matchs du Maroc dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021». L’audience des parties a eu lieu le 4 novembre 2020 par vidéoconférence.