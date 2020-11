Figuig : Mesures restrictives pour parer la propagation du Covid-19

Les autorités provinciales de Figuig ont annoncé, jeudi, la prise d'une série de mesures préventives visant à endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Un communiqué de la préfecture explique l’adoption de ces mesures anti-covid, à compter de vendredi 06 novembre à 18H00, suite à la hausse du nombre de cas contamination, de cas graves et de décès, et sur recommandation du comité provincial de vigilance sanitaire, qui s’est réuni jeudi.

Il a été ainsi décidé l’imposition d’une autorisation exceptionnelle de déplacements de et vers le territoire de la province de Figuig délivrée par les autorités administratives compétentes à des fins professionnelles, humanitaires ou sanitaires, la fermeture des marchés de proximité à 16H et l’interdiction des rassemblements de tous genres.

Les décisions prises concernent également la fermeture des salles de jeux, des salles de sport, des terrains de proximité, des hammams, des salons de beauté et des jardins publics.

Il s’agit aussi de la fermeture des commerces, cafés, restaurants et snacks à 20H dans les villes de Figuig et Bouarfa et à 22H au niveau des autres centres des collectivités territoriales de la province, avec l’interdiction de la diffusion de matchs de football.

Le communiqué met également l’accent sur la réduction de la capacité des transports publics (taxis et bus) à 50 pc, et la répression de tous les contrevenants aux mesures de prévention sanitaire (le port du masque et la distanciation physique).

Toutes les mesures précitées resteront en vigueur pendant 14 jours et pourraient être prolongées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.