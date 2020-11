Les lymphocytes T présentent chez les adultes six mois après une infection au Sars-CoV-2

Les lymphocytes T, responsables de la réponse immunitaire, sont susceptibles d'être présentes chez la plupart des adultes six mois après une infection primaire au coronavirus, avec des niveaux considérablement plus élevés chez les patients présentant des symptômes.

Selon une étude dirigée par le consortium britannique d'immunologie contre les coronavirus, et citée par The Guardian, ces données offrent une autre pièce du puzzle qui pourrait être la clé pour comprendre si les infections précédentes SARS-CoV-2 peuvent empêcher la réinfection et pendant combien de temps.

L’étude a évalué 100 travailleurs de la santé non hospitalisés en mars et avril après que des réponses d'anticorps ont été détectées chez eux. Elle n'a pas encore été revu par les pairs.

Il s'agit de la première étude à offrir des données sur les taux de lymphocytes T six mois après l'infection chez les personnes atteintes d'une maladie légère ou asymptomatique qui est susceptible de représenter la majorité des infections, disent les auteurs.

Après avoir été suivis pendant six mois, les chercheurs ont découvert que chaque personne avait des niveaux de lymphocytes T détectables et que les niveaux étaient 50% plus élevés chez les personnes qui avaient présenté des symptômes au moment de l'infection.

Les auteurs de l’étude ont constaté que les taux de lymphocytes T étaient fortement corrélés avec le niveau maximal de la réponse anticorps. Les réponses immunitaires cellulaires pourraient même «aider à se protéger contre la baisse des niveaux d'anticorps au fil du temps», ont-ils ajouté.

«Je pense que ces données sont rassurantes, voire même encourageantes - mais cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas être réinfectés», a déclaré Paul Moss, l'un des auteurs de l'étude et professeur à l'Université de Birmingham.