Auto-apprentissage en milieu rural : Un établissement scolaire à Rabat distribue de 800 tablettes

L'établissement d'enseignement privé Jibrane Khalil Jibrane s'est joint aux efforts de promotion de l'auto-apprentissage par la distribution de 800 tablettes aux élèves en milieu rural, indique jeudi le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette initiative solidaire a été hautement saluée lors d'une cérémonie organisée en présence du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, ainsi que du président et des membres de l'association des parents et tuteurs des élèves de l'établissement.

Elle se fixe pour objectif de favoriser l'émergence d'une bibliothèque numérique à même de soutenir les programmes d'auto-apprentissage s'inscrivant dans le cadre du modèle pédagogique adopté en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie. Il s'agit aussi de promouvoir la communication directe entre les bénéficiaires des tablettes et les élèves de l'établissement par le biais d'activités pédagogiques conjointes et le partage d'expériences réussies, a expliqué le ministère dans un communiqué.

Au cours de cette cérémonie à laquelle ont participé notamment le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès et le directeur de l'établissement, le ministre a exprimé l'espoir de voir davantage d'efforts se déployer en vue d'enclencher une mobilisation sociétale autour de l'école marocaine.

Un premier lot des tablettes offertes par l'établissement Jibrane Khalil Jibrane a été distribué aux élèves des communes d'Anefgou et Tounfite, alors qu'un deuxième lot va profiter à un groupe d'élèves des zones enclavées dans la région de Fès-Meknès.