Maroc : Le Crédit Agricole mobilise 8 MMDH pour la campagne agricole

Le Crédit agricole du Maroc a annoncé doubler l’enveloppe de financement de l’agriculture et de l’agro-industrie. Les 4 milliards de dirhams habituellement alloués pour cet accompagnement passent ainsi à 8 milliards, pour la campagne agricole 2020-2021.

Cette enveloppe doit «permettre aux agriculteurs, aux entrepreneurs ruraux et aux agro-industriels d’assurer la continuité de leurs activités et de générer richesses et croissance pour le monde agricole et rural», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Cette décision s’inscrit dans «la dynamique de relance économique et porte l’objectif de soutenir la résilience de notre agriculture et l’émergence d’une classe moyenne en milieu rural», a ajouté la même source.

Ainsi, 4 MMDH de cette enveloppe iront pour aux «crédits de fonctionnement et d’investissement dédiés à l’équipement et à la modernisation des exploitations agricoles». Trois autres appuieront les projets agro-industriels et alimentaires, tandis qu’un milliard de dirhams bénéficiera à «la création d’une classe moyenne dans le milieu rural et le développement de l’entreprenariat à travers des financements adaptés aux activités économiques en milieu rural (hors agriculture) et aux projets porteurs générateurs de revenus et de valeur ajoutée».

Cette mesure a pu se réaliser grâce à la «croissance des dépôts clientèle», aux «lignes de financements internationales obtenues auprès des bailleurs de fonds», via des partenariats auprès de la BEI, de l’AFD et de la BERD «totalisant 3 milliards de DH environ», ainsi que les émissions obligataires opérées par le groupe.

Par ailleurs, ce dernier indique que l’enveloppe pourra être «réévaluée et/ou réaménagée selon les dispositions spécifiques que pourrait prendre le gouvernement en matière de soutien additionnel, notamment en ce qui concerne les taux et/ou les garanties».