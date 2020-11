Les exportations égyptiennes vers le Maroc dépassent 5 milliards de dirhams en 2019

Un rapport du gouvernement égyptien a révélé, cette semaine, que les exportations égyptiennes vers le Maroc ont enregistré 582,6 millions de dollars (5,3 milliards de dirhams) au cours de l'année 2019, contre 501,6 millions un an auparavant.

Le rapport a indiqué que les exportations les plus importantes étaient les produits d’origine animale et végétale, les boissons et le tabac, le marbre, la céramique et les produits en verre ainsi que les produits chimiques et plastiques.

Le même rapport a indiqué que les importations égyptiennes en provenance du Maroc ont chuté à 141 millions de dollars en 2019, contre 165,5 millions un an auparavant.

A rappeler que l’Egypte est l’un des pays signataires de l’Accord d’Agadir, conclu au Maroc en 2004 mais entré en vigueur en 2007 et qui implique, outre le Maroc, la Jordanie et la Tunisie.