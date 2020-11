Radio communautaire : Le Maroco-canadien Mohamed Lotfi lauréat du Prix du Québec 2020

Mohamed Lotfi cumule plusieurs professions et passions : peintre, cinéaste, journaliste, comédien, producteur, animateur et chroniqueur. / Ph. Hamza Abouelouafaa - Radio-Canada

Les ministères québécois de l’Economie et de l’innovation et de la Culture et des communications ont dévoilé, hier, les lauréats des Prix du Québec 2020.

«Ces prix représentent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en culture et en science. Ils soulignent la carrière remarquable de personnes qui contribuent à l’essor de leur domaine d’activité, qui repoussent les limites de la connaissance et qui participent au rayonnement du Québec à l’échelle internationale», indique un communiqué des deux départements, parvenu à Yabiladi.

Ainsi, le Maroco-canadien Mohamed Lotfi s’est vu décerner Prix Guy-Mauffette dans la catégorie «Radio, télévision, presse écrite et médias numériques». Il est récompensé pour son émission radio «Souverains anonymes», dans le cadre de laquelle «quelque 20 000 détenus ont défilé dans le studio pour faire résonner leurs aspirations au-delà des murs de la prison» et ce, pendant plus de 30 ans, indique-t-on. Le Maroco-canadien est «le premier lauréat à recevoir le prix Guy-Mauffette pour sa contribution remarquable à l’excellence de la radio communautaire».

«Le prix Guy-Mauffette représente pour moi une reconnaissance qui dépasse ma petite personne. En m’accordant ce prix, c’est à une façon différente de communiquer qu’on rend hommage. Je n’aurais jamais pu produire pendant plus de 30 ans l’émission Souverains anonymes dans une radio privée ou même à la radio publique. A la radio communautaire, j’ai pu jouir d’une liberté de création que je n’aurais pas eue ailleurs», affirme-t-il, cité par le communiqué.

Né à Settat, au Maroc, le 31 décembre 1959, Mohammed Lotfi Laraki y obtient un baccalauréat en littérature avant de poursuivre ses études universitaires à Québec et à Montréal. Ancien danseur de ballet, il cumule plusieurs professions et passions, étant à la fois peintre, cinéaste, journaliste, comédien, réalisateur, producteur, animateur et chroniqueur.