PJD : Concession de Driss Azami pour les demandeurs d’un congrès extraordinaire

Face à la forte mobilisation du groupe de jeunes du PJD ayant réclamé la tenue d’un congrès extraordinaire, le président du conseil national a fini par programmer une réunion pour examiner la requête.

Driss Azami a donné rendez-vous, le 21 novembre vers quinze heures, aux membres de la Commission des politiques publiques en vue «d’approfondir la discussion et d'échanger sur la situation politique générale, les prochaines échéances électorales et les questions soulevées par le mémorandum reçu» par le parlement du parti, indique un communiqué publié mercredi 4 novembre par le site officiel de la Lampe.

L’instance que préside le maire de Fès avait déjà annoncé, le 19 septembre, avoir pris connaissance de l’initiative et a confié son examen à la Commission des politiques publiques. Un examen que des sources au PJD avaient prévu pour fin octobre.

Les auteurs du mémorandum, réuni au sein du collectif «Evaluation et critique», se sont déjà plaints de «différents types de restrictions auxquelles sont soumis les membres du comité de la communication». Depuis son lancement le 16 septembre, la proposition d’organiser un congrès extraordinaire du PJD a recueilli l’adhésion de membres du conseil national, de la commission centrale de la jeunesse et de dirigeants provinciaux et régionaux.

L’annonce de la date du 21 novembre par Driss Azami intervient seulement quelques jours après les deux sorties médiatiques d’Abdelilah Benkirane consacrées à la polémique des caricatures controversées du prophète et à répondre au président Emmanuel Macron.

Lors de sa réunion du lundi 26 octobre, le secrétariat général de la Lampe a décidé d’ignorer la demande pour un congrès extraordinaire du parti.