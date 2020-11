Covid-19 : L'AMDH et Attac Maroc tirent la sonnette d'alarme pour la situation à Casablanca

L’AMDH et l’association Attac Maroc ont tiré, cette semaine, la sonnette d'alarme quant à la situation épidémiologique à Casablanca. Dans un communiqué conjoint, les sections locales des deux ONG alertent sur le fait que la capitale économique enregistre, depuis deux mois, «la moitié des cas confirmés au Maroc», tandis que ses hôpitaux accueillent «40% des cas critiques, 38% des décès enregistrés au niveau national et 10 à 20 décès par jour».



Une situation qui «épuise les ressources humaines travaillant dans le secteur de la santé depuis mars dernier dans des conditions de travail dangereuses et inappropriées», avertissent-elles.



«Dans cet état de santé catastrophique qui a jusqu'à présent coûté la vie à plus de 700 habitants de la ville de Casablanca depuis mars, le discours officiel adressé aux Casablancais se caractérise par sa duplicité», dénoncent l’AMDH et Attac Maroc. Celles-ci critiquent la hausse des prix des tests PCR effectués par les laboratoires privées, parallèlement au retard des résultats chez les laboratoires publics ainsi que le «non suivi des cas contacts».

Le communiqué conjoint dénonce, par ailleurs, «l’absence de moyens de prévention dans la plupart des établissements d'enseignement publics», ce qui «expose la majorité des enfants des familles pauvres à la possibilité d'infection et de transmission» du virus.