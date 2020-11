De nouvelles révélations sur Mars grâce à des météorites découvertes au Maroc

Des scientifiques analysant des météorites martiennes découvertes au Maroc il y a près de dix ans, ont révélé que l'eau était peut-être présente sur la planète Mars il y a 4,4 milliards d'années. Les chercheurs ont découvert la présence d'eau dans deux des météorites martiennes les plus célèbres, connues sous le nom de Black Beauty (NWA 7533/NWA 3034).

Dans une étude publiée le 30 octobre par la revue à comité de lecture Science Advances, un groupe de scientifiques a révélé que «les fontes d'anciens clastes mafiques de la météorite martienne de régolite NWA 7533 ont subi un fractionnement substantiel de l'oxyde Fe-Ti». En d'autres termes, les scientifiques ont trouvé des signes d'oxydation dans les météorites, qui auraient pu se produire lors de la formation de l'eau, comme expliqué dans leur article «Early oxidation of the Martian crust triggered by impacts».

«Notre analyse suggère également qu'un tel impact aurait libéré beaucoup d'hydrogène, ce qui aurait contribué au réchauffement planétaire à une époque où Mars avait déjà une épaisse atmosphère isolante de dioxyde de carbone». Extrait de l’article de Science Advances

Les météorites marocaines et les nouvelles révélations sur Mars

Dans les détails, l'auteur de l'étude, le professeur Takashi Mikouchi de l'Université de Tokyo, a indiqué que les échantillons de la première météorite NWA 7533 «ont été soumis à quatre types différents d'analyses spectroscopiques - des moyens de détecter les empreintes chimiques». «Nous avons trouvé des preuves solides de l'oxydation du magma», a-t-il expliqué, ajoutant que «les clastes ignés, ou roche fragmentée, dans la météorite sont formés à partir de magma et sont généralement causés par les impacts et l'oxydation».

L’article révèle également que «l'oxydation aurait pu se produire s'il y avait de l'eau présente sur ou dans la croûte martienne il y a 4,4 milliards d'années, lors d'un impact ayant fait fondre une partie de la croûte». Il s’agit ainsi d’un argument solide permettant de soutenir la thèse selon laquelle la planète rouge connaissait, il y a plus de 4 milliards d’années, un réchauffement par effet de serre.

Pour mémoire, NWA 7034 a été découverte dans la région de Ghredad Sabti au sud du Maroc en 2011. Une tranche de cette météorite a été offerte à l'Université du Nouveau-Mexique par un Américain qui l'aurait achetée à un marchand de météorites marocain.

Pour sa part, la NWA 7533 aurait été découverte en 2012 dans le désert du Sahara et achetée à Agadir en juin de la même année. Les deux sont considérées comme deux fragments d'une même météorite.