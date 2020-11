L’exposition «Le Mur» de Hakima Ouamira et Mohammed Ouammi s’invite à l’Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise, du 9 au 28 novembre à l’Espace Rivage de Rabat, l’exposition «Le Mur», où sera ainsi présenté le travail des deux artistes maroco-allemands Hakima Ouamira et Mohammed Ouammi.

Les deux artistes ont travaillé sur le thème du mur, «chacun selon sa conception personnelle, sa sensibilité et ses représentations», indiquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Au centre de cette exposition, «le mur qui sépare devient générateur de liens», puisque Hakima Ouamira et Mohammed Ouammi «se l’approprient pour le détruire» à leur façon.

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Tétouan en 1981, Mohammed Ouammi a étudié les langues modernes à Munich, avant de suivre une formation à l’Ecole EDB menuiserie et meubles à Mettmann, en Allemagne. Depuis 2001, il a tenu des expositions individuelles et participé à d’autres collectives, au Maroc, en Allemagne et au Royaume-Uni, parallèlement à ses résidences artistiques et l’animation d’ateliers en Europe. Il est également consultant pour le Musée et galerie d’art de la ville de Bristol, dans le cadre de recherches et d’expositions.

Hakima Ouamira Grad s’est installée en Allemagne en 2003 et vit à Darmstadt depuis 16 ans. Elle a présidé le département d’art de l’Association morocco-allemande de la culture et de l’intégration et enseigne l’art depuis 2016 au collège communautaire de Volkshochschule. Elle donne également des cours de peinture dans d’autres établissements. L’artiste a pris part à plusieurs expositions individuelles et collectives en Allemagne, parallèlement à l’organisation d’ateliers dans les écoles et les centres de jeunesse à Darmstadt. Ses travaux ont été exposés à Düsseldorf, à Francfort, à Bonn ou encore à Darmstadt.

Les visites dans le cadre de cette exposition, qui se tient en partenariat avec l’ambassade d’Allemagne au Maroc, sont sans rendez-vous. Cependant, en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du nouveau coronavirus, elles doivent obéir au protocole préventif en vigueur, à savoir le port du masque de protection, l’utilisation du gel-hydroalcoolique et le respect de la distanciation physique.