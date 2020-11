Italie : Cinq Marocains arrêtés pour agressions physique et sexuelle d'un couple

Cinq Marocains ont été arrêtés, cette semaine, par les carabiniers dans la province de Reggio Emilia pour agressions physiques à l’encontre d’un couple, également marocain.

Selon Corriere Della Sera et Secolo d’Italia, les faits remontent à lundi soir, lorsque la voiture dans laquelle voyageaient les deux victimes, un Marocain de 43 ans résidant à Sorbolo (Parme) et sa compagne de 37 ans qui réside à Reggio Emilia, a été arrêtée par quatre personnes à bord de deux scooters entre Novellara et Correggio.

«Ils ont reçu des coups et ont été victime d’agressions à l’arme blanche au visage et aux jambes», précise Corriere, qui précise que «l'homme a été abandonné au milieu de la route, tandis que sa petite amie a d'abord été traînée dans un vignoble, puis dans une maison et agressée sexuellement».

Les deux médias précisent que deux des assaillants, de nationalité marocaine et âgés de 29 ans et 24 ans, seraient en situation irrégulière en Italie et résident à Correggio, tandis que deux autres, âgés de 26 et 43 ans, vivent respectivement à Noceto (Parme) et Sant'Ilario d'Enza. Une cinquième personne, également marocaine, âgée de 25 ans et résidente à Montichiari, dans la province de Brescia, a été arrêtée sur place. La Marocaine est accusée de complicité.

Secolo d’Italia évoque des «violences physiques et sexuelles brutales» auxquelles les agresseurs auraient soumis leur deuxième victime.

Les carabiniers, alertés par un appel d’un citoyen, sont intervenus pour arrêter les quatre agresseurs et leur complice en flagrant délit. «Le motif de l'attaque est toujours en cours d'examen par les carabiniers. Les deux victimes, selon l'hypothèse des enquêteurs, connaissaient probablement leurs agresseurs», estime-t-on.

Les victimes ont été transférées à l'hôpital de Parme où ils ont été hospitalisés, concluent les deux médias.