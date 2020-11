Le Maroc, destination prisée par les agriculteurs espagnols

De plus en plus d’agriculteurs espagnols s’installent au Maroc pour fructifier leurs investissements, profitant des terres et de la main-d’œuvre moins chères. Les entreprises ibériques inscrites au Maroc, selon l’Institut espagnol du commerce extérieur, totalisent le nombre de 37.

L’agence de presse espagnole EFE indique que ce chiffre représente plus de 10% du total des firmes agricoles du voisin européen. Il comprend les producteurs de légumes et de fruits, les sociétés d’irrigation, d’engrais, de semences et de plantations ou de machineries.

Bien que ces entreprises soient considérées comme espagnoles en raison de la nationalité du propriétaire et de l’origine de l’investissement initial, la production compte comme marocaine sur les marchés d’exportation (Europe, Russie, Etats-Unis, Chine...), explique la même source.

Ces entreprises sont présentes dans de nombreuses régions du Maroc, mais elles se concentrent particulièrement dans la région du Gharb et au niveau de la vallée du Souss, pour exploiter en premier lieu les fruits et les légumes.

La majeure partie de cette production se constitue de haricots verts, de poivrons, de courgettes et de fraises, qui sont à forte valeur marchande et s’exportent surtout vers l’Espagne, selon la même source. Il existe aussi des exploitations espagnoles de fleurs, de noix, de riz et d’olives.

Pour ces investisseurs, l’attrait du Maroc est le plus important au monde, particulièrement par le fait que le pays soit lié avec l’Espagne et l’Union européenne à travers des accords économiques ou agricoles, qui permettent aux exploitants d’avoir une importante marge de manœuvre dans leur activité entre les deux rives.