Grèce : Une inauguration sous le signe des restrictions de la première mosquée d'Athènes

La première mosquée de la capitale grecque Athènes, a ouvert cette semaine ses portes, après 14 ans de disputes et de retards bureaucratiques, ont rapporté des médias locaux, cités par le journal nigérian Premium Times.

Tenue au milieu des restrictions dues au nouveau coronavirus, la première prière de lundi soir était modeste et n'a été rejointe que par une poignée de fidèles. Les médias locaux soulignent qu’une plus grande célébration devrait avoir lieu après la pandémie.

L'ouverture de la mosquée «envoie un message clair de démocratie, de liberté religieuse et de respect», a déclaré le secrétaire du gouvernement pour les questions religieuses, Giorgos Kalantzis, cité par le journal Kathimerini.

«L'opposition de l'Église orthodoxe grecque avait retardé l'ouverture de la mosquée depuis 1979. Cela a pris des années même après que le gouvernement a donné son feu vert en 2006», ajoute le journal.

Le premier imam de ce nouveau lieu de culte est Zaki Mohammed, un ressortissant grec d'origine marocaine. «Il a étudié la théologie et les mathématiques et parle arabe, grec et français», précise-t-on.

Bien que la grande majorité des Grecs (97%) sont des chrétiens orthodoxes, le pays accueille une minorité musulmane concentrée le long de la frontière terrestre avec la Turquie, en plus des dizaines de milliers de travailleurs et de réfugiés musulmans, conclut-on.