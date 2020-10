Benkirane sur Al Jazeera : «Macron aurait dû présenter des excuses aux musulmans»

Nouvelle sortie médiatique de Abdelilah Benkirane effectue une nouvelle sortie médiatique, la deuxième en vingt-quatre heures. Cette fois, l’ancien chef du gouvernement l’a réservée à la chaîne Al Jazeera Mobashir pour commenter l’interview que le président français a accordée, quelques heures auparavant à Al Jazeera, l’autre média appartenant au groupe qatari.

Benkirane a regretté qu'Emmanuel Macron n’ait pas présenté ses «excuses pour calmer les musulmans» en colère contre la republication des caricatures du prophète Mohammed. Il note cependant que l’affirmation par le président que ces propos ont été déformés et sortis de leur contexte «est un pas positif bien qu'insuffisant, car il aurait dû au moins présenter des excuses pour le malentendu».

L'Occident et le blasphème

L’ancien secrétaire général a, par ailleurs, lancé un appel à «l’Occident et les Nations unies pour l’adoption d’une loi interdisant de porter atteinte aux religions et aux personnalités sacrées des peuples et des nations».

«Est-ce que remettre en question l'Holocauste est-il plus important que de remettre en question la foi de 1,5 milliard de musulmans ?» Abdelilah Benkirane

Il reprend ainsi à son compte la revendication portée par le chef de l’institut Al Azhar au Caire, Ahmed Taeïb.

Abdelilah Benkirane a également indiqué que «le terrorisme est une création occidentale, nous ne connaissons pas le terrorisme dans notre culture et histoire islamiques», citant les noms des groupes comme Action directe en France ou les Brigades rouges en Italie pour appuyer ses dires. «Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons jamais prétendu que le christianisme, les chrétiens ou l’Etat français sont responsables de ces actes commis par ses organisations», a-t-il martelé. Un argument avancé, la semaine dernière, par le président turc lors d’un meeting politique, en se référant à l’attentat contre une mosquée en Nouvelle-Zélande.

«Ce que nous voulons comprendre exactement, c’est la nature du problème que M. Macron a avec l’islam. Et pourquoi il a dit que l’islam a des problèmes partout», s’est interrogé Benkirane ? Une manière pour lui de répliquer au discours du, 2 octobre, du président français consacré au «séparatisme islamiste», dans lequel il a affirmé que «l'Islam est une religion qui vit une crise aujourd’hui, partout dans le monde». Benkirane estime que ces propos «sont inacceptables et ont provoqué les musulmans».