Le projet du film marocain «La vie me va bien» primé par CineGouna Platform

Le projet du long métrage marocain «La vie me va bien», réalisé par El Hady Oulad Mohand, a remporté le Grand Prix de CineGouna Platform en marge de la quatrième édition du Festival du film d'El Gouna, qui se tient en Egypte.

Le projet du film marocain a décroché cette distinction, dotée d'une récompense de 15 000 dollars, dans la catégorie «Longs métrages de fiction». Il s'agit du deuxième film marocain primé dans cette compétition après le film «Mica», du réalisateur Ismail Ferroukhi.

La «CineGouna Platform» constitue un laboratoire de développement des projets cinématographiques et des coproductions, offrant aux cinéastes et producteurs arabes la possibilité de trouver du soutien technique et financier.

Cette plateforme propose également des ateliers cinématographiques, des séminaires, des conférences et des tables de discussion avec des experts de l'industrie cinématographique, ainsi qu’un réseau visant à aider les réalisateurs à concrétiser leurs projets.

L'ouverture du festival a été marquée par un hommage rendu à l'acteur marocain Said Taghmaoui, qui a reçu le prix Omar Sharif en reconnaissance de sa riche carrière cinématographique. Une capsule vidéo a été projetée pour la circonstance, retraçant le parcours de l'acteur marocain, également écrivain et scénariste, qui a participé à de nombreux films en France et aux Etats-Unis.

En marge du festival, une table ronde s’est tenue avec la participation d’un groupe de cinéastes arabes, mettant en avant le rôle des femmes dans l'industrie cinématographique. En outre, un séminaire a été organisé sur «Les médias numériques à la lumière de la pandémie du coronavirus».