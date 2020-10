Coronavirus : Durcissement des mesures sanitaires à Al Hoceïma

Les autorités provinciales d’Al Hoceïma ont annoncé, ce vendredi, l’adoption de mesures de préventives renforcées, pour faire face à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a connu une forte hausse au cours des derniers jours. «Le nombre d’infections à la Covid-19 a doublé parmi les habitants de la province d’Al Hoceima», a confirmé en effet un communiqué de la préfecture.

Conformément aux recommandations du Comité de veille à l’issue de sa réunion, ce vendredi 30 octobre, il a été décidé d’adopter un ensemble de mesures de précaution, qui entreront en vigueur de dimanche 1er novembre à 21 heures, selon la même source.

Ces mesures comprennent l’«obligation d’une permission exceptionnelle pour les déplacements depuis ou vers le territoire de la préfecture d’Al Hoceïma», en plus de «la fermeture de tous les magasins, cafés et restaurants à 21 heures» ou encore «l’interdiction de la diffusion de programmes télévisés dans les cafés et les restaurants», particulièrement les matchs de football qui donnent lieu à d’importants rassemblements.

Un couvre-feu sera également décrété, de 21h du soir à 6h. Les accès aux parcs, aux salles de sport couvertes et aux terrains de jeux à proximité seront également fermés et les rassemblements publics interdits. Il en sera de même pour les fêtes de mariage, les funérailles et les réunions familiales de toutes sortes. De leur côté, les employeurs sont appelés à adopter le travail à distance autant que possible.

Les autorités provinciales ont souligné que toute violation de ces dispositions expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les habitants sont également appelés à continuer à respecter les mesures préventives, comme le port correct du masque et la distanciation physique. Le communiqué indique que toutes ces dispositions resteront en vigueur jusqu’à ce que l’indice épidémiologique s’améliore au niveau provincial.