Rabat : Quatre interpellations pour vol des voitures, faux et usage de faux

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat ont interpellé jeudi quatre suspects aux antécédents judiciaires, actifs dans le cadre d'une bande criminelle spécialisée dans le vol des voitures, le faux et usage de faux.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) parvenu vendredi à la MAP, les données préliminaires révèlent que deux de ces mis en cause ont volé des voitures d'une catégorie précise à l’aide de fausses clés, changé leur aspect extérieur et falsifié les numéros de série de leurs châssis, avant de les écouler par le reste des suspects, en utilisant des documents administratifs falsifiés, dans différents marchés de vente de voitures d’occasion à Salé.

Les fouilles menées à l’intérieur d'une voiture louée et de locaux exploités par les suspects ont permis de saisir une voiture faisant l'objet d'une déclaration de vol, des clés, accessoires et équipements mécaniques, ainsi que des documents d'immatriculation et d'expertise technique de voitures de la même catégorie ciblée par la bande criminelle, précise le communiqué.

Les mis en cause, âgés de 35 à 47 ans, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire menée du parquet.