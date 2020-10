Nador : Les vulnérabilités socio-économiques accentuées par la crise sanitaire

Les vulnérabilités socio-économiques à Nador et à Melilla se sont accentuées avec la crise sanitaire de la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que les mesures liées aux déplacements. L’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) a indiqué que ces situations ont particulièrement mis à mal les travailleuses et travailleurs titulaires de permis de travail à Melilla, en raison de la fermeture des postes frontaliers depuis sept mois et en l’absence d’alternatives.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’ONG fait état d’une recrudescence du chômage au niveau local, ainsi que de la pauvreté et de la précarisation, par le fait que nombre de ménages ont épuisé leurs épargnes, sans trouver d’options pour reprendre une activité économique. Selon l’ONG, les responsables locaux auraient formulé des promesses de projets de développement mais sans effets notables sur les familles concernées.

«Ces promesses ont servi à faire obstacle à toute tentative d’organisation et de coordination entre les groupes affectés pour défendre leurs intérêts, face à des violations flagrantes du droit de manifestation et d’organisation», a fustigé l’association.

«Les autorités continuent d’empêcher beaucoup de marchands ambulants d’exercer leurs activités, en saisissant leurs biens, en arrêtant les uns et en usant de la violence contre d’autres, à travers certains agents d’autorité.»

Rappelant que le commerce constitue l’activité économique centrale de la ville, l’ONG a appelé «de toute urgence» à ouvrir un dialogue pour «trouver des options appropriées et permettre à ces personnes de reprendre leur travail, loin de toute récupération électoraliste».