Migrants retrouvés morts dans un conteneur : Un Marocain et un Algérien arrêtés en Serbie

Les autorités paraguayennes ont annoncé, jeudi, l’arrestation de deux personnes en Serbie dans le cadre de l’enquête internationale menée suite à la découverte de sept corps sans vie dans un conteneur.

Selon le média paraguayen ABC, qui cite un responsable de la police nationale, il s’agit d’un Marocain et d’un Algérien. Les autorités ne savent toujours pas à quelle partie de l’organisation criminelle de traite des êtres humains ils appartiennent.

Le responsable paraguayen a déclaré qu’ils seraient membres de la «partie opérationnelle» du réseau, chargée de trouver et de recruter les personnes à trafiquer. «Dans ce type d’opération, celui qui tombe est toujours le dernier maillon. Je pense que les liens les plus importants se trouvent dans les pays de destination», a-t-il précisé.

ABC rappelle que les dépouilles de sept personnes ont été retrouvées, la semaine dernière, dans un conteneur à Asunción. Il s’agit,m de Yessa Aymen d'Egypte, Zugar Hamza et Sidahmed Ouherher d'Algérie ainsi que Rachid Sanhaji, Mohamed Hadoun, Ahmed Belmiloudi et Said Rachir du Maroc.

«Ils ont quitté la Serbie en juillet, voyageant d'abord par voie terrestre, puis par mer depuis un port de Croatie, dans le but de rejoindre l'Italie. On suppose qu'ils sont morts par suffocation peu de temps après leur départ.» ABC

Vendredi 23 octobre, les autorités du Paraguay ont annoncé que des corps sans vie ont été découverts dans un conteneur transportant des engrais, trouvé dans le quartier de Santa María à Asunción. Selon les premiers éléments de l’enquête, le porte-conteneurs serait parti le 21 juillet de la Serbie, pour faire escale en Croatie. Il s’est également arrêté en Egypte puis en Espagne, avant de marquer un nouvel arrêt dans le port de Buenos Aires en Argentine, pour arriver enfin au Paraguay, le 19 octobre dernier.