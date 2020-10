France : L’extrême droite défile à Nice en scandant des slogans islamophobes

Regroupés par centaines, jeudi soir devant la basilique Notre-Dame à Nice, des militants d’extrême droite appartenant à Génération identitaire ont manifesté, quelques heures après l’attentat ayant fait trois morts.

«Islam hors d’Europe» scandé par génération identitaire et avec le soutien de la @PoliceNationale qui escorte le cortège. pic.twitter.com/NUsG2vjMAX — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) October 29, 2020

Le rassemblement s’est tenu vers 19h30, selon les quotidiens Libération et Nice-Matin, se distinguant par des slogans islamophobes et anti-islam en France. Les manifestants ont notamment crié «On est chez nous» et «L’islam hors d’Europe», rapporte BFM TV.

Sous forte présence policière, les militants ont aussi déposé une gerbe de fleurs devant la basilique, sur laquelle il était écrit «Nice debout, reposez en paix», puis ont repris La Marseillaise». D’autres riverains qui ne font pas partie du mouvement extrémiste ont par ailleurs allumé des bougies et déposé des fleurs à l’extérieur de l’église.

Jeudi matin, deux femmes et un homme ont perdu la vie à la suite de l’attaque au couteau, survenue à l’intérieur de la basilique. Tunisien âgé de 21 ans, l’assaillant a été interpellé et hospitalisé en raison de blessures essuyées au cours de l’opération policière visant à le maîtriser. Il devra plus tard être entendu par les enquêteurs.

Soupçonné d’avoir eu contact avec le terroriste, la veille de l’attentat, un second individu a été placé en garde à vue, ce vendredi.