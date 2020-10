Aminatou Haidar donne sa bénédiction aux manifestations bloquant El Guerguerate  

L’ex-présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’homme (CODESA) et fondatrice de l’«Instance sahraouie contre l'occupation marocaine», a adressé une lettre aux manifestants qui bloquent, depuis plus d’une semaine, le poste-frontière El Guerguerate.

Aminatou Haidar a ainsi exprimé sa «solidarité absolue» et son «soutien» à ce qu’elle qualifie d’«expression libre, démocratique et naturelle du rejet des provocations persistantes de l'Etat d'occupation marocain et de l'échec persistant des Nations Unies et du Conseil de sécurité».

Dans son message audio, retranscrit par l’agence de presse du Front, la militante Pro-Polisario a également salué la «persistante» des «militants» qui bloquent ce poste-frontière qu’elle décrit de «brèche illégale» et de «violation flagrante du droit international au Sahara occidental».

«D'ici, et à travers ce message, je vous salue et vous exprime ma solidarité absolue et la solidarité de l’Instance sahraouie contre l'occupation marocaine pleine et entière», a-t-elle déclaré, en condamnant au passage la MINURSO qu’elle accuse de se «tenir devant les manifestants pour négocier avec eux sur leur position héroïque au lieu de se tenir devant la puissance occupante».

«J’appelle cette mission sourde, muette et aveugle à s’opposer aux violations marocaines quotidiennes des droits de l’Homme», a-t-elle déclaré, avant d’accuser le Maroc d’«impliquer actuellement plus de pays africains dans son occupation (…) du Sahara».