Le Sahara occidental au menu d'un nouvel entretien entre l’Algérie et la Russie

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant présidentiel spécial pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov. / DR

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant présidentiel spécial pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov s’est entretenu, jeudi, avec l'ambassadeur d'Algérie à Moscou Mohamed Cherif Kourta, en abordant entre autres le dossier du Sahara occidental.

Selon Sputnik News, qui cite un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, les deux responsables, après avoir «discuté de la situation dans la région du Sahel et du Sahara et les relations russo-algériennes», ont souligné «l'importance de résoudre le conflit dans la région par des moyens politiques et diplomatiques sur une base juridique internationale reconnue, y compris les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU».

«Au cours de la réunion, des questions liées au développement des relations russo-algériennes, y compris le maintien d'un dialogue politique régulier et l'intensification des relations bilatérales, ont été discutées», poursuit le communiqué.

Cette rencontre intervient alors que le Conseil de sécurité doit voter, ce vendredi, une nouvelle résolution devant prolonger le mandat de la MINURSO.

A rappeler qu’en début de semaine, la question du Sahara été au centre d’une rencontre en visioconférence entre le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.