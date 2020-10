Ligue des Champions : Le match Raja-Zamalek reporté à une date ultérieur  

La Confédération africaine de footballa a annoncé, jeudi, le report de la demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF, devant opposer le Raja de Casablanca au Zamalek égyptien.

Dans un communiqué, l’organisation africaine a indiqué que «sur requête des autorités égyptiennes, la date de la finale est reportée». La CAF précise que des discussions officielles sont «en cours pour trouver une nouvelle date appropriée», assurant que «les parties prenantes travaillent de bonne foi et les consultations sont en cours».

2019/2020 Total CAF CL Final- At the request of Egyptian authorities, the final is now postponed. Official discussions are underway to find a new and suitable date. Stakeholders are working in good faith and Consultations are ongoing.