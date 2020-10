Arabie saoudite : Attaque au couteau visant un vigile du consulat de France à Jeddah

Un vigile du consulat français dans la ville de Jeddah, en Arabie saoudite, a été attaqué à l'arme blanche, ce jeudi 29 octobre.

L'auteur présumé de l'attaque, un Saoudien, a été arrêté juste après les faits. Selon l'ambassade, les jours de la victime «ne sont pas en danger», a rapporté Franceinfo.

«L'ambassade de France condamne fermement cette attaque contre une emprise diplomatique que rien ne saurait justifier.» Ambassade de France à Riyad

L'ambassade de France en Arabie saoudite «assure la victime de son plein soutien et exprime sa confiance dans les autorités saoudiennes pour faire la lumière sur cette attaque et assurer la sécurité des emprises et de la communauté françaises dans le pays», a-t-elle ajouté.

Cette attaque en Arabie saoudite survient après les deux attaques au couteau à Nice et Avignon en France. Ce jeudi 29 octobre est le jour de l’aïd Mawlid Annabaoui (commémoration de la naissance du Prophète Mohammed).