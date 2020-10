Nice : Trois morts dans une attaque au couteau près de la basilique Notre-Dame

Au mois trois morts (deux femmes et un homme) et plusieurs blessés dans une attaque au couteau qui a eu lieu vers 9 heures, ce jeudi 29 octobre, dans le secteur de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice.

La première victime, une femme, a été égorgée à l’intérieur de la basilique, alors que la deuxième, un homme, a été blessée mortellement à coups de couteau. La troisième victime a quant à elle été tuée dans un café en face de la basilique, ou elle venait de se réfugier.

La police est intervenue en ouvrant le feu sur l’auteur de l’attaque. L’agresseur a été conduit à l’hôpital en urgence absolue, selon les médias français. Un déminage est en cours dans le secteur.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi de l’enquête, ouverte pour «assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle». Elle a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020

Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d’une «réunion de crise», place Beauvau. Le premier ministre, Jean Castex, a quitté l’Assemblée nationale, où il se trouvait dans le cadre des débats sur les nouvelles mesures sanitaires contre l’épidémie de Covid-19, pour se rendre à la cellule de crise de Beauvau, informe Le Monde.

Le président Emmanuel Macron se rendra sur place à Nice, dans la matinée.

Réactions du CFCM, de la Grande mosquée de Paris et du CCIF

Le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), a condamné «l'attentat terroriste» à Nice et a appelé la communauté musulmane de France à «annuler toutes les festivité de la fête du Mawlid (naissance du Prophète Mohammed, ndlr)».

Je condamne avec force l’attentat terroriste qui s’est produit près de la basilique Notre-Dame de Nice. En signe de Deuil et de solidarité avec les victimes et leurs proches, j’appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid. — Mohammed Moussaoui (@PresidentUmf) October 29, 2020

Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, a présenté ses condoléances aux familles des victimes» de ce «crime terroriste islamiste».

1- À #Nice déjà meurtrie il apparaît qu’il s’agit d’un crime terroriste islamiste. Je présente mes condoléances aux familles des victimes. J’ai une pensée émue pour eux et pour les blessés. — Hafiz Chems-eddine (@chemshafiz) October 29, 2020

Le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) a également condamné «la brutalité terroriste» qui a visé les niçois, émettant le voeux de «sortir au plus vite de cette déferlante de violence et de barbarie qui touche la France».