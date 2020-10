Le Maroc ambitionne de faire du Gabon une plateforme régionale pour ses entreprises

Le ministre gabonais des Affaires étrangères est à Rabat et a eu, mercredi 28 octobre, des entretiens avec son homologue marocain. Le royaume ambitionne de faire du Gabon une plateforme régionale appropriée pour le renforcement du positionnement des entreprises marocaines dans le sous-continent, a annoncé Nasser Bourita lors d’un point de presse animé conjointement avec Pacôme Moubelet-Boubeya.

Le chef de la diplomatie a souligné que le Gabon est le 18ème importateur du Maroc en Afrique et son 10ème fournisseur, rappelant qu'une deuxième ligne de production de ciment à l'usine CIMAF a été inaugurée le 21 septembre, en présence du Premier ministre gabonais. La production du CIMAF-Gabon devrait passer à 1 million de tonnes par an, contre 600.000 tonnes auparavant.

Nasser Bourita a affirmé que sur Hautes orientations royales, plusieurs visites de haut niveau ont permis de diversifier ce partenariat, notamment dans les domaines de l'habitat, du tourisme, de l'agriculture, des infrastructures, du transport, de la santé, de l'énergie et des mines, de la protection de l'environnement et de la formation des cadres. Le Royaume, a-t-il rappelé, demeure le 1er partenaire du Gabon en matière d'attribution de bourses d'étude. Et d'ajouter que les relations entre les deux pays sont amenées à se renforcer dans le cadre de l'accompagnement par le Maroc au Plan stratégique "Gabon émergent".

Ces entretiens entre les deux ministres des Affaires étrangères ont été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer le partenariat bilatéral, de dynamiser la Grande Commission mixte Maroc-Gabon et de souligner l'importance de consolider la coordination entre les deux pays au sein des instances de l'Union africaine.

La visite de Pacôme Moubelet-Boubeya à Rabat a été précédée par une réunion, le 2 octobre, avec l’ambassadeur du royaume à Libreville, Abdellah Sbihi.