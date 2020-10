Espagne : Vox veut l’achat de 200 missiles et de sous-marins pour contrer le Maroc et l’Algérie

Le parti d’extrême droite Vox a déposé, lundi, une proposition auprès du Congrès espagnol pour soutenir l’augmentation du budget alloué aux dépenses militaires et le fixer à 2% du PIB. Le parti de Santiago Abascal a dans sa ligne de mire principalement le Maroc et l’Algérie, qu’il estime être dans «une course à l’armement depuis plusieurs années».

Selon Vox, les deux pays voisins investissent considérablement dans la modernisation de leurs forces armées ainsi que dans leur équipement militaire, sur fond de relations politiques tendues. «De son côté, l’Espagne n’a pas investi depuis plusieurs décennies pour maintenir ses capacités militaires», écrit le site d’information Libertad Digital.

Selon le média espagnol qui se réfère à l’argumentaire de Vox, celui-ci a creusé des disparités «spectaculaires» en termes de puissance militaire entre le royaume ibérique et ses voisins du sud, «particulièrement dans le domaine maritime». La même source soutient que selon «de nombreux experts militaires», l’Espagne pourrait «avoir de sérieux problèmes pour répondre à tout type d’agression de la part de ces deux pays».

Ainsi, Vox a appelé à un vote en Commission de la défense, où il sera demandé au gouvernement de Pedro Sánchez d’acquérir «200 missiles antinavires de longue portée AGM-158C, pour équiper à la fois les navires de la marine et les aéronefs de l’armée de l’air, en particulier ceux appartenant au Commandement aérien des îles Canaries».

La formation demande également de renforcer «la série de nouveaux sous-marins S-80 de quatre unités actuellement à six», en plus «d’accélérer le processus de lancement» de ces submersibles, qui auraient déjà, selon Vox, des années de retard. «La première unité de ces sous-marins aurait dû être lancée en 2013 et les prévisions fixent cette échéance à la fin de 2021 ou au début de 2022», indique Liberdad Digital.