Air Arabia Maroc lance une liaison Casablanca-Rennes à partir du 18 décembre 2020

La compagnie aérienne privée Air Arabia Maroc a annoncé, ce mercredi, le lancement d’une nouvelle route reliant Casablanca à Rennes dès le 18 décembre 2020.

«A raison de deux vols par semaine, le leader du transport aérien à bas coût dans la région permettra de rejoindre la capitale de la Bretagne», indique la compagnie dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, les vols aller sont programmés les lundis et vendredis, respectivement à 8h35 et 7h15 au départ de la capitale économique pour des arrivées à 11h20 et 10h. Les vols retours se dérouleront, quant à eux, les mêmes jours, les départs étant prévus depuis Rennes à 12h0 et 10h50 pour arriver respectivement à 14h55 et 13h35, poursuit le communiqué.

«Cité à taille humaine, classée comme l'une des plus agréables où vivre en France, Rennes est une ville étudiante qui ne cesse de se transformer en conservant un patrimoine historique riche et varié. Rennes se positionne également à l’avant-garde dans le domaine des technologies numériques», estime Air Arabia.

La compagnie explique qu’avec cette nouvelle liaison, elle «poursuit le renforcement de son programme de vols au départ de Casablanca». «En plus de Rennes, les clients de la compagnie peuvent depuis la métropole marocaine rejoindre Barcelone, Bâle-Mulhouse, Bologne, Bruxelles, Catane, Istanbul, Lyon, Milan-Bergame, Montpellier, Naples, Pise, Toulouse, Turin-Cuneo et Venise», rappelle-t-elle.

Les clients souhaitant profiter de cette nouvelle offre peuvent s’adresser à tous les canaux de ventes de la compagnie, soit son site internet et son centre d'appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l'aéroport, conclut le communiqué.