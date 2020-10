L’Arabie saoudite condamne à son tour «les caricatures diffamatoires envers le prophète»

L’Arabie saoudite a fini par rejoindre les Etats musulmans ayant fustigé les caricatures du prophète. Sous couvert d’anonymat, une «source» au sein du ministère saoudien des Affaires étrangères indique que Riyad «rejette toute tentative de lier l'islam au terrorisme, et condamne les caricatures diffamatoires envers le prophète de la paix Muhammad Bin Abdullah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ou envers tout messager».

La même source précise, dans une déclaration reprise le mardi 27 octobre par l’agence officielle de presse SPA, que l'Arabie saoudite «appelle à ce que la liberté intellectuelle et culturelle soit un phare de respect, de tolérance et de paix». Et d’affirmer que le royaume wahhabite «rejette toutes les pratiques et actions qui génèrent la haine, la violence et l'extrémisme et violent les valeurs de coexistence et de respect mutuel entre les peuples du monde».

Le lundi, le Conseil supérieur des oulémas en Arabie saoudite avait pourtant souligné dans un communiqué que «diffamer les prophètes et les messagers ne leur fera jamais de mal, mais ne servirait que les extrémistes qui veulent répandre des appels à la haine parmi les communautés humanitaires.»