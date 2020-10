Maroc : En détention, le chef de réseau terroriste arrêté à Témara a tué un agent de la prison

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé, ce mardi soir, qu’un pensionnaire de la prison locale Tiflet 2 a détenu un membre du personnel de l’institution dans la cellule où il était admis. Arrêté en septembre dernier à Témara en tant que meneur d’un réseau terroriste affilié à Daech qui préparait des attentats au Maroc, le détenu a asséné à l’agent des coups et des blessures avec un outil en fer.

L’agression a nécessité la mobilisation de l’équipe d’intervention rapide pour libérer l’employé, qui a été immédiatement transféré à l’hôpital où il a perdu la vie, des suites d’une blessure au cou. Au cours de l’agression, trois autres agents ont été blessés en tentant de libérer leur collègue agressé.

Dans le cadre des poursuites pour sa préparation au passage à l’acte qui ciblait des institutions et des personnalités, le terroriste en question a déjà été entendu par la justice, les 19 et 22 septembre dernier. Lors de son arrestation où il a montré une grande résistance avant d’être maîtrisé, des produits chimiques entrant dans la conception d’explosifs ont été saisis. Des opérations similaires ont été menées simultanément à Tanger, Tiflet et Skhirat.

A la suite des derniers faits, le parquet a ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête approfondie.