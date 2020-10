Après Rabat, des chiens empoisonnés près d’Agadir

Comme l’année dernière, le sujet de maltraitance animale revient sur le devant de la scène, avec une nouvelle méthode : celle de l’empoisonnement par de la «mort aux rats». Ainsi, au cours du week-end dernier, des membres d'une association locale de protection des animaux près d'Agadir ont été choqué après la mort de six des chiens recueillis.

Dans une vidéo aussi émouvante que choquante publiée sur les réseaux sociaux, Morocco Animal Aid (MAA) a documenté l'agonie de ces chiens, à qui des voisins ont servi de la nourriture empoisonnée. Dans cette vidéo devenue virale, ces animaux tremblaient, vomissaient et se battaient pour leur vie sur le toit du refuge mis en place par cet ONG. «Aujourd'hui, nous avons subi la pire attaque que nous ayons jamais connue. 10 chiens ont été empoisonnés, dont 4 sont morts», a écrit MAA.

Trois jours après l'incident, le nombre de chiens morts a atteint six, selon la cofondatrice et présidente de MAA, Lucy Austin. «Nous avions deux chiens qui étaient encore très malades et souffrants et nous pensions qu'ils survivraient mais le lendemain, ils sont tous les deux morts», confie-t-elle ce mardi à Yabiladi.

Lucy, qui dirige l'association depuis sa création il y a quatre ans, a rappelé que samedi 24 octobre, le personnel avait relâché les chiens dans le jardin du refuge. «Les ouvriers ont alors commencé à remarquer qu'ils tombaient malades, qu'ils vomissaient et tremblaient et qu'ils ne pouvaient plus marcher», se souvient-elle.

«Ils vomissaient du sang et du poulet. Nous avons utilisé nos mains et l'huile d'olive pour les aider à se vider l'estomac», a-t-elle raconté avec amertume. Dans sa vidéo et même dans ses déclarations à Yabiladi, Lucy soupçonne que «ce poulet empoisonné avait été jeté dans le jardin du refuge». «C'est une propriété privée et nous ne donnons pas de poulet à nos chiens qui ne mangent que des croquettes», précise-t-elle.

Deuxième incident en mois d’un mois

Ce n'est pas la première fois que l'association est victime de harcèlement en raison de ses activités dans le village rural d'Assersif. Selon la co-fondatrice de MAA, la plupart de ces incidents font suite au bruit des chiens et les aboiements.

«Morocco Animal Aid a énormément grandi ces deux dernières années. Nous sommes passés d'un petit refuge à un grand abri et nous comprenons que nous ne devrions plus être dans une zone résidentielle. Nous aimerions bouger et nous ne voulons pas que les gens se sentent dérangés par notre présence, mais avec le Covid-19, nous sommes coincés comme tout le monde.» Lucy Austin

Malgré sa volonté de déménager, l'association a été harcelée à plusieurs reprises avant l'incident de samedi. «Ils ont détruit notre clôture, relâché nos chiens et nous ont harcelé dans la rue. Nous avons également vu notre propriété vandalisée et l'un de nos chiens poignardé», regrette cette ressortissante étrangère.

La vidéo de MAA survient alors qu'un groupe de chiens errants a subi le même sort à Rabat. L'acte a été dénoncé par une bénévole de l’association «La Tribu des Quat'pattes» qui soupçonne aussi que l'empoisonnement de ces animaux serait une nouvelle méthode utilisée pour réduire leur nombre. Des méthodes similaires sont utilisées sous prétexte de réduire les cas de rage et de protéger les habitants, alors que ces animaux sont vaccinés contre la rage.