Gestion de la pandémie : Le PAM, l’Istiqlal et le PPS critiquent l’«insouciance du gouvernement»

Nabil Benabdallah (g) Nizar Baraka (c) et Abdellatif Ouahbi (d), secrétaires généraux du PPS, de l'Istiqlal et du PAM. / DR

Les partis de l’opposition accordent, à nouveau, leurs violons. Ce mardi, le PAM, l’Istiqlal et le PPS ont publié un communiqué conjoint, critiquant ce qu'ils ont qualifié d’«insouciance du gouvernement et de sa majorité quant aux priorités du peuple marocain».

Le communiqué rappelle bien que les trois parties aient alerté le gouvernement à plusieurs reprises sur «les manquements dans sa gestion des profondes répercussions de la pandémie de Covid-19 tout en lui proposant des alternatives à cet égard, le gouvernement et sa majorité semblent avoir d’autres priorités, que celles attendues par les Marocains et dont les principaux axes ont été abordés par Sa Majesté le Roi».

«Le gouvernement n’a pas seulement continué à faire la sourde oreille vis-à-vis l'opposition (...) mais insiste pour ne pas tenir compte des priorités des Marocains, et est préoccupé par une lutte politique intra-majorité sans fin, consacrant tous les efforts aux questions électorales d'une manière qui fait honte et exacerbe le niveau de confiance et de crédibilité.»

Selon le communiqué, ce qui doit rester «digne d'attention, de la part du gouvernement, c'est la santé publique et les moyens de réduire les indicateurs de la pandémie». La même source cite aussi «la création d'alternatives pour immuniser notre économie nationale en lien avec la préservation des emplois», en plus de «l'attention aux dossiers sociaux primordiaux pour les Marocaines et Marocains ayant perdu leur emploi, dont le pouvoir d'achat a diminué, et qui n'ont pas de couverture sociale, dans différents métiers et secteurs qui étouffent en l'absence de réponses pratiques du gouvernement».

Le PPS, l’Istiqlal et le PAM ont également jugé le projet de loi budgétaire de 2021 «décevant», «manquant de vision politique, d'esprit et de courage pour créer des solutions» et «incapable de répondre aux attentes réelles des Marocains».