Le Polisario salue les manifestations bloquant El Guerguerate

Le Polisario a salué, lundi, les manifestations tenues au Sahara et qui ont été l’occasion pour des éléments du Front pour bloquer le poste-frontière El Guerguerate, provoquer des éléments des FAR et arracher même des morceaux du bitume de la route menant vers la Mauritanie.

Dans son communiqué publié à l’issue d’une réunion du secrétariat général, le mouvement séparatiste a dit «suivre avec grand intérêt» les événements qui ont eu lieu ces derniers jours à l’Est et au Sud du Mur des Sables, évoquant des «des manifestations spontanées et pacifiques» de ses éléments.

Le Front s’est dit aussi «surpris des erreurs véhiculés» du Maroc et des Nations unies qui «transforment la MINURSO d'une force de maintien de la paix (…) en un mécanisme qui contribue à la consolidation du colonialisme et même à sa légitimitation, facilitant le pillage».

Tout en rappelant les missions de la MINURSO et en remerciant l’Algérie pour sa position «constante» de la question du Sahara, le mouvement de Brahim Ghali a salué à nouveau les manifestants dans la province, tout en appelant à la «prudence et la vigilance et (…) plus de sacrifices».

Ce communiqué intervient alors que des Sahraouis des camps ont organisé, lundi, une manifestation pour «condamner d’atermoiement international envers le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination», dénonçant «la négligence par la communauté internationale de l'organisation d'un référendum à cet effet». La manifestation a terminé sa course devant le siège de haut-commissariat aux réfugiés dans les camps de Tindouf.

Plus loin, au Sud du Mur de sécurité, les éléments du Polisario qui ferment le poste-frontière El Guerguerate depuis quelques jours ont également empêché des éléments de la MINURSO de procéder à un recensement et une collecte de données, écrit dimanche Futuro Sahara. La mission a ainsi dû utiliser l’un de ses hélicoptères pour suivre de près l’une des manifestations organisées sur place.